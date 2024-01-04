Somali açıklarında ticari gemiye baskın

Somali açıklarında bir ticari gemiye, 5-6 kişilik silahlı grup tarafından baskın yapıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 22:47
Somali açıklarında ticari gemiye baskın
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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamada, Somali'nin Eyl mıntıkası açıklarında, bir ticaret gemisine, silahlı kişilerce baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 5-6 kişilik grubun bastığı gemideki mürettebatın sığınaklara girdiği ifade edildi.

Somalili korsanlar, geçen ay bölgede 2 ticari gemiyi kaçırmıştı.

Yaklaşık 10 yıldır korsanlık hadiselerinin görülmediği Somali kıyılarında, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası yeniden kaçırma olayları baş göstermeye başladı.


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