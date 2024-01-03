Türkiye varışlı gemide uyuşturucu yakalandı

Fas ve İspanya güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadele operasyonu operasyonu düzenledi. Türkiye varışlı gemiye yapılan baskında, 1.48 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:53
Türkiye varışlı gemide uyuşturucu yakalandı
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Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanger Med Limanı'nda, Türkiye varışlı gemide 1.48 ton kokain ele geçirildi.

Fas polisi, muz kutularına gizlenmiş kokainin Güney Amerika'dan yola çıktığını ve Avrupa bayraklı Türkiye bandıralı gemide yakalandığını açıkladı. 

Operasyonun İspanyol güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Fas polisi, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.


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