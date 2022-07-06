Somali'de bombalı saldırı: 1 polis öldü

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:55
Somali'de bombalı saldırı: 1 polis öldü
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Somali'de Aşağı Şabel bölgesinde sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Polis memurunun aracının geçtiği sırada yere döşenen bombanın infilak etmesi sonucu Abdi Madobe isimli polis memuru yaşamını yitirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab bölgede sık sık güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.


Somali
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