Somali’de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15’ten fazla yaralı

Somali’nin Jowhar şehrinde bomba yüklü bir araç, Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarptı.

İHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 18:13
Somali’de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15’ten fazla yaralı
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Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Jowhar şehrinde Somalili siyasetçilerin bulunduğu Nuur Doob Otel’e bombalı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, bomba yüklü aracın otele çarpması sonucu en az 2 kişinin kaybettiğini, 15’ten fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Somali’nin Hirshabelle Eyalet Sözcüsü Daud Haji Irro yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15’ten fazla kişinin yaralandığını tespit ettik" dedi.

Fotoğraf: CGTN Africa

Daud Haji Irro, olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.

Bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtilirken, terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hirshabelle bölge yetkililerinin bulunduğu otelin hedef alındığı bildirildi.


Somali Terör bombalı saldırı
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