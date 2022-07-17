Somali’de otele bombalı saldırı: 2 ölü, 15’ten fazla yaralı
Somali’nin Jowhar şehrinde bomba yüklü bir araç, Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarptı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Jowhar şehrinde Somalili siyasetçilerin bulunduğu Nuur Doob Otel’e bombalı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, bomba yüklü aracın otele çarpması sonucu en az 2 kişinin kaybettiğini, 15’ten fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Somali’nin Hirshabelle Eyalet Sözcüsü Daud Haji Irro yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15’ten fazla kişinin yaralandığını tespit ettik" dedi.
Fotoğraf: CGTN Africa
Daud Haji Irro, olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini ifade etti.
Bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtilirken, terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hirshabelle bölge yetkililerinin bulunduğu otelin hedef alındığı bildirildi.
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