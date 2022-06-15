Somali'de yeni dönem: Başbakan belli oldu

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:26

Somali'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı.

Somali Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahmud'un, Jubaland Parlamento Üyesi Hamza Abdi Barre'nin ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, Mahmud'un, Barre'ye hükümetin iddialı reform gündemine öncülük ettiği ve Somali halkını kendisine sarsılmaz destek vermeye çağırdığı için en büyük başarıyı dilediği ifade edildi.

Barre'nin ataması, Somali parlamentosunun Mahmud'u Cumhurbaşkanı seçmesinden bir ay sonra gerçekleşti. Yeni atanan Başbakanın, bir sonraki hükümetini kurmak ve meclis onayı almak için 30 gün süresi bulunuyor.