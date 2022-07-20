Somali'den Etiyopya açıklaması: Çatışmalara 'müdahalede bulunduğumuz' iddiaları asılsızdır
Somali, Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiği iddialarını reddetti
Somali hükümeti, Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet arasında yaşanan çatışmalara askeri müdahalede bulunduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.
Somali Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdikarin Ali Kaar, basına yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki iç savaşla ilgili Somali'ye yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Abdikarin Ali Kaar, Eritre'de eğitilen Somali askerlerinin Etiyopya'daki çatışmalara müdahale ettiğine dair iddiaların doğru olmadığını vurguladı.
Kaar, "Kayıp" olduğu öne sürülen 5 bin Somalili kursiyerin nerede olduğunun bilindiğini ifade ederek, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Eritre ziyareti sırasında bu kişiler ile görüştüğünü ve Somali'ye getirilmeleri için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Eritre'de eğitilen Somalili askerlerin Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu iddia edilmişti.
Video Haberler
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
- 'Laf atma' kavgasında bıçaklandı: Durumu kritik
- Dolar/TL aralıktan beri en yüksek seviyede
- Büyükçekmece’de 'su samuru' sürprizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Kadıköy'de otomobil büfeye daldı
- 'En tepedekini indirecek biri var mı?'
- Babacan'dan 'HDP'yle işbirliği' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'da Kılıçdaroğlu telaşı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- AKP kaynıyor...
- 'Bilal Erdoğan'ın bu zirvede ne işi var?'
- İsmailağa'dan 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
- THY'nin mavi uçağının sırrı
- Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi
- Yolda akıl almaz ihmal: Melik bebek feci şekilde öldü
- Adnan Oktarcılardan 'FETÖ' suçlaması
- Sendika başkanından imama destek ziyareti