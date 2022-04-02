Somaliland'da çıkan yangında yüzlerce iş yeri küle döndü
Somali'nin Somaliland eyaletinde çıkan yangın yüzlerce iş yerini küle çevirdi, yangında 28 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin başkenti Hargeysa'da bulunan ana pazarlardan Waahen'de gece yangın çıktı.
Olay yerinden paylaşılan görüntülerde yüzlerce iş yerinin yandığı görülürken, gece yapılan müdahaleler sonrası yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, yangında 28 kişinin yaralandığını ve ölen olmadığını kaydetti.
Abdi, iş yerleri zarar görenlere hükümetin maddi destek sağlayacağını belirtti.
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