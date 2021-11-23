Son dakika | Biden 'acil' olarak devreye soktu: ABD'de benzin fiyatına fren
Son dakika | ABD'de tedarik sıkıntısı ve kabaran enerji faturalarıyla boğuşan ABD Başkanı Joe Biden, acil petrol rezervlerini devreye soktu.
ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatlarıyla mücadele için ülkenin acil durum stoklarından 50 milyon varil ham petrolün serbest bırakılmasını emretti.
OPEC ve müttefik üreticileri pandemi kısıtlamalarının gevşemesi sonrası artan talebi karşılamak için daha fazla petrol pompalamaya ikna etmede başarısız olan Washington, yükselen enerji fiyatlarını dizginleme amacıyla bu hamleyi yaptı.
Reuters'ın haberine göre; Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada rezerv kullanımının satış ve ödünç alma şeklinde gerçekleşeceğini ve Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere ile eşgüdüm içinde olacağı ifade edildi.
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