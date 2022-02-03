Son dakika | Biden: IŞİD lideri öldürüldü

03 Şubat 2022 Perşembe, 15:58

ABD Başkanı Joe Biden, ABD özel kuvvetlerinin terörle mücadele ekiplerinin Perşembe günü kuzeybatı Suriye'de bir baskın düzenlediğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi öldürdük. Tüm Amerikalılar operasyondan sağ salim döndüler" dedi.



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