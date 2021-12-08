Son dakika | DSÖ Omicron varyantının kaç ülkede görüldüğünü açıkladı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 12:56

Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. DSÖ, toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamada, Güney Afrika’daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi.

YATIŞLARDA ARTIŞ VAR

DSÖ, Omicron varyantı ile ilgili hala kısıtlı veriler bulunduğu belirtirken, Omicron’un da tıpkı Delta varyantı gibi varyantın görüldüğü ülkelerde virüsün yayılmasıyla, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiği belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre DSÖ, yapılan ön analizlerin Omicron varyantındaki mutasyonların ‘doğal bağışıklığı düşürdüğünü’ ortaya koyduğunu belirtti. Ancak DSÖ, aşının etkileri konusunda kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.