Son dakika | Güney Afrika varyantı: Avrupa'da ilk vaka tespit edildi
Belçika, yurtdışından dönen aşısız bir yolcuda koronavirüsün yeni Güney Afrika varyantının tespit edildiğini duyurarak, varyantın Avrupa'da görülen ilk vakasını bildirmiş oldu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Belçika'da gün içinde B.1.1.529 varyantı olması şüphesiyle iki kişinin Covid-19 testi sonuçları analiz edildi.
Bu kişilerden birinin sonucunun virüsün "delta" varyantı, diğerinin sonucunun ise "süper varyant" olarak bilinen tür olduğu ortaya çıktı.
Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi.
Hastanın ayrıca Afrika'nın güneyi ile bağlantısının olmadığını belirttiği ifade edildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin ardından bugün Afrika'nın güneyinden uçuşların durdurulduğunu bildirmişti. Belçika da AB'nin kararı üzerine söz konusu uygulamayı başlatmıştı.
YENİ VARYANT
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.
Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
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