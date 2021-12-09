Son Dakika | Irak duyurdu: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri çekildi

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:06

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu. Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler" ifadelerini kullandı.

Araci, ülke topraklarındaki koalisyon güçlerinin artık sadece eğitim ve kalkınma kapasitesi konusunda görev yapacaklarını söyledi. Irak, 2003 yılında ABD işgaline uğramış ve 2011 sonunda ABD askerleri çekilmişti.