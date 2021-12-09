Son Dakika | Irak duyurdu: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri çekildi
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu. Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler" ifadelerini kullandı.
Araci, ülke topraklarındaki koalisyon güçlerinin artık sadece eğitim ve kalkınma kapasitesi konusunda görev yapacaklarını söyledi. Irak, 2003 yılında ABD işgaline uğramış ve 2011 sonunda ABD askerleri çekilmişti.
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