Kiev'deki hava saldırısında bir gazeteci yaşamını yitirdi
Rusya tarafından Kiev'de gerçekleştirilen bir hava saldırısında, ABD destekli Radio Liberty için çalışan bir gazeteci yaşamını yitirdi.
Radio Liberty bünyesinde gazetecilik faaliyeti yürüten Vira Hyrych, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yürütülen hava saldırısında yaşamını yitirdi.
Prag merkezli Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Hyrych'in cesedinin hava saldırısından bir gün sonra bir binanın enkazında bulunduğunu duyurdu. Açıklamada Hyrych'in 2018'den beri Radio Liberty için çalıştığı belirtildi.
Soğuk Savaş'tan bu yana eski Sovyetler Birliği coğrafyasında yayın yapan ve doğrudan ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFE/RL, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya içindeki tüm medya faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.
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