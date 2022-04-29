Kiev'deki hava saldırısında bir gazeteci yaşamını yitirdi

29 Nisan 2022 Cuma, 14:29

Radio Liberty bünyesinde gazetecilik faaliyeti yürüten Vira Hyrych, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yürütülen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Prag merkezli Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Hyrych'in cesedinin hava saldırısından bir gün sonra bir binanın enkazında bulunduğunu duyurdu. Açıklamada Hyrych'in 2018'den beri Radio Liberty için çalıştığı belirtildi.

Soğuk Savaş'tan bu yana eski Sovyetler Birliği coğrafyasında yayın yapan ve doğrudan ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFE/RL, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya içindeki tüm medya faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.