Son dakika... ABD askeri üssü bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
Yayınlanan resmi açıklamaya göre, bir aramanın ardından ABD'nin Bethesda askeri üssü, bir bomba yerleştirildiği konusunda uyarılarak kapatıldı.
ABD'nin Bethesda askeri üssü, bomba ve aktif nişancı tehdidinin araştırılması nedeniyle kapatıldı. ABD Deniz Destek Etkinliği Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üs, Bina 10'a (Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi) bir bomba yerleştirildiği konusunda isimsiz gerçekleştirilen bir ihbarın ardından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.
Sputnik'in haberine göre, üs yakınlarında aynı zamanda bir keskin nişancının konuşlandığı bilgisi de söz konusu ihbarda paylaşıldı.
İhbarın asılsız olup olmadığı polis ve askeri yetkililer tarafından araştırılıyor.
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