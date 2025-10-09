Son Dakika… ABD Başkanı Donald Trump’tan kritik ateşkes açıklaması! Esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade ederken, Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını belirtti. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını söyledi.

ABD Başkanı, anlaşma sürecine katkılarından ötürü Türkiye'ye ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini belirtirken, bölgedeki bütün ülkelerin barış konusunda mutabık kaldığını dile getirdi.

ABD Başkanı, İran'ın da barış istediği ifade etti.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamas açısından bakılacak olursa 70 bin kişi kaybettiler. Bu da ciddi bir rakam ama bir noktada bunun bitmesi lazım. Bunu da izliyor olacağız. Yeniden ayağa kaldırılacak Gazze.

Çok sayıda önemli ülke müdahil olup bu işe bütçe ayıracak. Çok ciddi istek var. Bugün çok güzel haberler gördük. Bizim de hakkımızı teslim ettiler. İnanamadılar insanlar. Çok heyecanla karşıladılar. Her şey bir araya geldi. Parçalar bir araya geldi.

Belki bir nükleer silahı olacaktı İran'ın. O da şu anda barış üzerinde çalışmak istiyor. İran'la çalışmaya devam edeceğiz. Üzerlerinde çok büyük yaptırımlar var. Onların da ülkelerini ayağa kaldırmak istiyorzu. Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman yanımızda oldukları için. Suudi Arabistan, Ürdün. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi de şahsen dahil oldu. Hamas'la konuştu. Çok harika iş çıkarıldı. Bütün dünya bir araya geldi. Birbirini sevmeyen, anlaşmayan insanlar, komşu ülkeler bir araya geldiler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tutsakların ailelerine geri gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi gelecek. Bütün Amerikalılar gurur duyabilirler.

Bu odadaki herkes çok harika bir iş çıkardılar. CIA çok iyi iş çıkardı. Hepinize çok teşekkür etmek isterim.

8 tane savaşı bitirmiş olduk. En hızlısının Rusya-Ukrayna olacağını düşündüm. Bu da olacak sanıyorum. Pek çok açıdan savaşlar bizi etkilemese de bunun olmasını istemeyiz tabii ki. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç olmazdı. Amerikan halkı için benim kabinem, solcu çılgınların devletimizi kapatmasına rağmen, Demokratlar yollarını kaybettiler. Kimle muhatap olacağız onu bile bilmiyoruz. Cumhuriyetçiler devletin yeniden açılması için oy verdiler. Sağlık için en iyisini yapmak istiyoruz."