Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Kimyasal saldırıya karşılık olur

24 Mart 2022 Perşembe, 20:44

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur" ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız" yanıtını verdi.

ÇİN’İ TEHDİT ETTİ

Binden, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin’e, Rusya’ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum.





Amerikalı ve başka şirketlerin Rusya’nın korkunç davranışından dolayı çekildiğini biliyoruz. Çin’in de ABD ve Avrupa’yla ekonomik büyümeyi düşündüğünü biliyoruz. Eğer Rusya’ya yardım ederse kendini zor duruma düşüreceğini biliyor.





Çin aslında ekonomik geleceğinin batıya çok bağlı olduğunu Rusya’dan ziyade çok iyi görüyor. Ümit ediyorum ki Çin Başkanı da bu yardımları Rusya’ya yapmaz.

NATO VURGUSU