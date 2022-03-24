Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Kimyasal saldırıya karşılık olur
Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanması durumunda ne yapacağına ilişkin bir soruya, "Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılığını görecektir" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur" ifadesini kullandı.
Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız" yanıtını verdi.
ÇİN’İ TEHDİT ETTİ
Binden, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;
- Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin’e, Rusya’ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum.
- Amerikalı ve başka şirketlerin Rusya’nın korkunç davranışından dolayı çekildiğini biliyoruz. Çin’in de ABD ve Avrupa’yla ekonomik büyümeyi düşündüğünü biliyoruz. Eğer Rusya’ya yardım ederse kendini zor duruma düşüreceğini biliyor.
- Çin aslında ekonomik geleceğinin batıya çok bağlı olduğunu Rusya’dan ziyade çok iyi görüyor. Ümit ediyorum ki Çin Başkanı da bu yardımları Rusya’ya yapmaz.
NATO VURGUSU
- NATO ve AB’nin sistem tesis etmesi gerekiyor. Bir teşkilat altında yatırımları kim deldi, henüz bunu yapan bir oluşum yok.
- 100 bin Amerikan gücüne ek olarak Avrupa içerisinde NATO; Macaristan, Slovakya, Bulgaristan’da muharebe grupları konuşlandırıyor.
- Daha önceki konuşmalarımızda aslında bu uyumu Putin’in beklemediğini anlatmıştım. NATO hiç olmadığı kadar uyum içerisinde. Putin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bizler ilkeler içinde hareket ediyoruz.
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