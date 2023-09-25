Son dakika! ABD duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Ebu Halil el-Fadani yakalandı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyinde yapılan baskında IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.
ABD’nin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.
CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi IŞİD’lilerin yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, IŞİD'in kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Bingöl'de deprem!
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Emeklilere ne kadar zam yapılacak?
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- Araplara ‘Bir milletiz’ mesajının hedefi
- 'Dilan-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci dahil oldu
- Merdan Yanardağ’dan Fatih Altaylı’ya yanıt
- Bahçeli, 'Soylu'nun arkasındayız' dedi