Son dakika! ABD duyurdu: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Ebu Halil el-Fadani yakalandı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 20:39

Güncelleme: 25.09.2023 - 21:46

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığını duyurdu.

ABD’nin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü IŞİD'in üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani’nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi IŞİD’lilerin yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, IŞİD'in kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor” dedi.