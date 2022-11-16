Son Dakika: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley'dan Rusya açıklaması: Bu bir savaş suçu

Son dakika gelişmesi... ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 21:23
Son Dakika: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley'dan Rusya açıklaması: Bu bir savaş suçu
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