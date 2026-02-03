Son Dakika... ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu

ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu duyuruldu.

Reuters'ın aktardığına göre, İran'a ait İHA'nın ABD uçak gemisine yaklaşması nedeniyle vurulduğu bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, İran'a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi.

İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bununla beraber, ABD basınına göre İran Hürmüz Boğazı'nda ABD tankerine el koymak istedi. El koyma girişimi ABD savaş gemileriyle engellendi.

İran'ın haber ajansı isimsiz yetkililere dayanarak, bir geminin gerekli izinler olmadan İran sularına girdiğini bildirdi.

Yetkililerin açıklamasına göre, gemi uyarıldı ve "herhangi bir özel güvenlik olayı yaşanmadan" bölgeden ayrıldı.

'İRAN GÖRÜŞMELERİN YERİ VE FORMATINDA DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ'

Öte yandan Axios'un aktardığına göre İran, ABD ile bu Cuma günü yapılacak müzakerelerin yeri ve formatında değişiklik talep etti.

İran, Cuma günü ABD ile yapılması planlanan görüşmelerin İstanbul'dan Umman'a taşınmasını ve ikili formatta yapılmasını talep etti.

Görüşmeye, birkaç Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılması bekleniyordu.

Görüşmenin yeri ve formatı henüz resmi olarak açıklanmazken, görüşmelerde ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin liderlik edeceği öngörülüyor.