Son dakika: ABD'den Rusya'ya ağır darbe
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu. Biden, "Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.
Biden’ın konuşmasından satır başları:
- Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyondayız. Onlar hemen bu adımı atamasalar bile, Rusya enerjisinin üzerinde çalışmalarımız devam edecek.
- Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz.
- Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar.
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