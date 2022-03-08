Son dakika: ABD'den Rusya'ya ağır darbe

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu. Biden, "Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 19:32
Son dakika: ABD'den Rusya'ya ağır darbe
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

Biden’ın konuşmasından satır başları:

  • Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyondayız. Onlar hemen bu adımı atamasalar bile, Rusya enerjisinin üzerinde çalışmalarımız devam edecek.
  • Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz.
  • Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar.

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