Ermenistan'dan Azerbaycan mesajı: Diplomatik ilişkiler kurma noktasında anlaştık
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştığını açıkladı.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, parlamentoda Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine dair konuştu.
Armen Grigoryan, Ermenistan ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişki kurma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
Grigoryan, "Erivan ve Bakü arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir nokta var. Bu husus, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgilidir. Diğer tüm noktalarda net bir anlaşma yok" dedi.
Grigoryan, "Ermeni halkının Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların farkında olduğunu" belirterek, "Dağlık Karabağ sorunu üzerine görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.
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