Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları ve İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasının ardından bölgede bir dizi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
ABD Dışişleri Bakanı'nın 5 Kasım Pazar günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
7 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞTİ
7 Ekim'deki çatışmaların ardından Ortadoğu'da Filistin başta olmak üzere 7 ülkeye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gelmişti.
Ankara ve deprem bölgesine giden Blinken’ın bu ziyareti, 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti.
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