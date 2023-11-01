Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelecek

Yayınlanma: 01.11.2023 - 20:08

Güncelleme: 01.11.2023 - 20:29

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları ve İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasının ardından bölgede bir dizi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın 5 Kasım Pazar günü Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

7 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞTİ

7 Ekim'deki çatışmaların ardından Ortadoğu'da Filistin başta olmak üzere 7 ülkeye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gelmişti.

Ankara ve deprem bölgesine giden Blinken’ın bu ziyareti, 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti.