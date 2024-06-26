Son Dakika... Bolivya'da darbe girişimi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 23:31

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:51

Bolivya’da ordu sokağa indi. Ordunun darbe girişiminde bulunduğunu belirten eski Devlet Başkanı Evo Morales, “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ve yol ablukası ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin demokrasiyi ihlal etmesine ve halkın gözünü korkutmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanarak, “Mendez Arcos’a bağlı bir grubun keskin nişancılarla Plaza Murillo’yu ele geçirmesini kınıyoruz. Bu durum, darbeyi önceden hazırladıklarını göstermektedir. Demokrasiye gönül vermiş insanları, demokrasiye ve halka karşı hareket eden bazı askeri gruplara karşı vatanı savunmaya çağırıyorum” dedi.

'DEMOKRASİYE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR''

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz konuşlandırmayı kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" dedi.

General Juan Jose Zuniga, "Yeni bir bakanlar kabinesi kurulacak, elbette bazı şeyler değişecek, ancak ülkemiz artık böyle devam edemez" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı askerlerin ve zırhlı araçların başkent La Paz’daki Plaza Murillo’da toplandığı görüldü.

AB, DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI

Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.