Son Dakika: Boris Johnson'dan veda konuşması

06 Eylül 2022 Salı, 09:57

Görevden ayrılan Başbakan Boris Johnson, bu sabah Downing Street'teki son konuşmasında, başbakanlık görevini Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Liz Truss'a teslim ederken "kuralları yarıda değiştirdiler" diyerek veda etti.

Johnson, başbakanlık konutu önünde yaptığı basın açıklamasına "İşte bu millet" diyerek başladı.

Erken saatlerde basın açıklaması gerçekleştiren Johnson, katılımcılara teşekkür etti ve istifası için Kraliçe 2. Elizabeth'i ziyaret edeceğini söyledi..

Boris Johnson, "Bu sabah bu kadar erken geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Sadece birkaç saat içinde Majesteleri Kraliçe'yi görmek için Balmoral'da olacağım ve meşale yeni bir Muhafazakar lidere devredilecek, kuralları yarı yolda değiştirdiler ama şimdi bunu boşverin" dedi.

"LİZ TRUSS'I HER ADIMDA DESTEKLEYECEĞİM"

Muhafazakar Parti'nin ve İngiltere'nin zor zamanlardan geçtiğini söyleyen Johnson, yeni başbakan Liz Truss'ı ve yeni hükümeti her adımda destekleyeceğim ifadesinde bulundu.

Johnson, "Partime sadece, Dilyn (Johnson'ın köpeği) ve Larry (başbakanlık konutu kedisi) ara sıra yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakabiliyorlarsa Muhafazakar Parti de bunu yapabilir diyorum" dedi.

Eski başbakan, "Biliyorum ki Liz Truss ve Muhafazakar hükümet, insanların bu krizi atlatması için ellerinden gelen her şeyi yapacak [...] Zor dönemlerden geçiyoruz ekonomi açısından. Bunu aşacağız, daha da güçlü çıkacağız" diye ekledi.

PUTİN'E SESLENDİ

Johnson, İngiltere halkı için "zor zamanlar" yaratan enerji krizi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi.

Johnson, "Bu ülke buna dayanacak ve biz kazanacağız. Eğer Putin İngiliz halkına şantaj yaparak ya da zorbalıkla başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanıyor demektir" ifadelerini kullandı.

"HOŞÇAKAL BEBEĞİM"

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, Boris Johnson konuşmasına başlar başlamaz protestocular, başbakanlık konutuna paralel olan Kral Charles sokağında “Bye Bye Boris” çalmaya başladı.

"Bye Bye Boris" şarkısı, Brexit karşıtı kampanya yürüten protestocuların sıklıkla çaldıkları “Bye Bye Baby” (Hoşçakal Bebeğim) şarkısının değiştirilmiş hali.