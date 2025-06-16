Son Dakika... Çatışmalar dördüncü gününde... İran medyası duyurdu: 'İsrail'e ait F 35 düşürüldü'

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İran'ın başlattığı yeni füze saldırısı sonrası İsrail'in birçok bölgesinde sirenler duyuldu.

Ordudan yapılan açıklamada İsrail'in savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için çalıştığı belirtildi. İsraillilere sığınaklara girmeleri ve bir sonraki duyuruya kadar orada kalmaları tavsiye edildi.

Ordu, ilk değerlendirmelerde İran’dan İsrail’e az sayıda füze fırlatıldığını ifade etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) ise İran'ın İsrail'e yönelik son balistik füze saldırısında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre ise İsrail’in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonları, personellerine derhal tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

İran basınında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"İSRAİL'E AİT F 35 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

İran, Tebriz'de İsrail'e ait savaş uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İran medyasında yer alan haberde "İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı.

"TARİHİN EN BÜYÜK FÜZE SALDIRISINA..."

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz! İsrail'i yakacağız" denilmişti.

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, askeri, güvenlik ve karar alma merkezileri ile İsrailli komutan ve bilim adamlarının ikametgahları başta olmak üzere birçok önemli yerin vurulduğunu belirterek, "İşgal altındaki toprakları terk edin, çünkü gelecekte sizin için kesinlikle yaşanabilir olmayacaklar. Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

PEZEŞKİYAN: HER TÜRLÜ SALDIRIYA PİŞMAN EDİCİ KARŞILIK VERECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

Pezeşkiyan, X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan’a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz" dedi.