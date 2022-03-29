Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması

29 Mart 2022 Salı, 15:15

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Görüşmelerin iyi geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldığını aktardı.

Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, "Ateşkesin sağlanması ve sürekli barışın sağlanması için çalışmalar sürmeli" ifadesini kullandı.



