Son Dakika... DSÖ'den 60 yaş üstü için Sinovac açıklaması
Son Dakika gelişmesi... DSÖ uzmanları, bağışıklığı baskılanmış kişiler için ekstra Covid-19 aşısı önerdiklerini duyurdu. AFP'nin haberine göre; DSÖ, 60 yaş üstü için üçüncü doz olarak Sinopharm ve Sinovac aşılarını tavsiye etti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, bağışıklığı baskılanmış kişiler için ekstra Covid-19 aşısı önerdiklerini duyurdu.
DSÖ uzmanları, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" dedi.
Aşı danışmanları durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.
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