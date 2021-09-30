Son Dakika... Erdoğan: Başkanlık sistemiyle yolumuza devam edeceğiz

30 Eylül 2021 Perşembe, 12:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı.



Erdoğan, yurda dönüş yolunda uçakta Rusya ziyaretini değerlendirdi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyaretini şu sözlerle değerlendirdi:

Sayın Putin'le Akkuyu’nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük. 'Bu konuyu çalışalım' dediler.

Türkiye olarak Suriye’de Rusya’yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım söz konusu değil.

(ABD Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk) Teröristlerle mücadele verdiğim bölgede onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir

(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma’da görüşeceğiz. Glasgow’da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor.

(Putin'in) Uzay çalışmalarında çok daha ileri boyutta teklifi var. Karada ve denizde platform oluşturarak roket fırlatma çalışmaları teklifini yaptılar."

Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok."

S-400 konusunda sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak söz konusu değil. Bunları etraflıca konuştuk ve daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük.

Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok

Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız.

Gemi inşasında yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır.

Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı.

''BAZI MARKETLERE DENETİM VE CEZAİ MÜEYYİDELER GELECEK''

"Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasını da etkisi var mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz."

ANLAŞTILAR

Sputnik'in aktardığına göre; Putin ile Erdoğan, Soçi’deki görüşmelerinde, 2019’dan beri düzenlenmeyen Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin, ‘pandeminin izin vermesi hâlinde’ bu sene bitmeden toplanması konusunda anlaştı.