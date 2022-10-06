Son dakika: Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 20:06
Son dakika: Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
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