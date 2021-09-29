Son dakika... Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Putin'den açıklama: "Her zaman sorunsuz geçmiyor"

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:52

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün yayılımı yüzünden pandemi ilan edilmesinden beri ilk yüz yüze görüşmeleri için Soçi’de bir araya geldi.

Putin yaptığı ilk açıklamada, "(Erdoğan ile) Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.

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