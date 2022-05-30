Son dakika, Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Erdoğan, "Rusya, Ukrayna ve BM'yi bir araya getirmeye hazırız" dedi
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, işgalin olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.
Ayrıca Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çekti. Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.
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