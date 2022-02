Son dakika: Zelenski, Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan'ın, Zelenski'ye "Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz" dediği ifade edildi.

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Erdoğan ve Türk milletine teşekkür ettiğini ifade etti. Zelenski, "Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması bugün, Ukrayna için askeri ve insani destek olarak son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak" dedi.

Gazeteci Ragıp Soylu'ya konuşan bir Türk yetkili ise Türkiye'nin henüz böyle bir karar almadığını belirtti.



I thank my friend Mr. President of ???? @RTErdogan and the people of ???? for their strong support. The ban on the passage of ???? warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ???? are extremely important today. The people of ???? will never forget that!