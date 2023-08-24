Son dakika... Ermenistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ermenistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Kars'a 60 kilometre uzaklıkta yaşandığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:37
Son dakika... Ermenistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ermenistan'ın Lori kentinde saat 16.15 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kars'ın Akyaka ilçesine 60.57 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 21.9 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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