Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!

İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:25
Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!
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İspanya'da La Liga efsaneleri arasında gösterilen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Dani Alves, hakkında başlatılan "cinsel saldırı" suçlamasında suçlu bulundu.

Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan eski Barcelona ve Sevilla oyuncusu, dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.


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