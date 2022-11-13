Son Dakika: Fransa İstanbul Başkonsolosluğu acil uyarısı verdi
Son dakika... Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul'daki patlamanın ardından acil koduyla sosyal medya paylaşımı yaptı.
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal caddesinde gerçekleşen patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu Twitterda;
Fransız toplumuna mesaj: İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.
Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Fransa Başkonsolosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir.
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