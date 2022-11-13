Son Dakika: Fransa İstanbul Başkonsolosluğu acil uyarısı verdi

Son dakika... Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul'daki patlamanın ardından acil koduyla sosyal medya paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 18:14
Son Dakika: Fransa İstanbul Başkonsolosluğu acil uyarısı verdi
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Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal caddesinde gerçekleşen patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu Twitterda;

Fransız toplumuna mesaj: İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.

Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

Fransa Başkonsolosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir.


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