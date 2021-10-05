Son Dakika... Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 216 bin pedofili vakası tespit edildi

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre; Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 1950-2020 yılları arasında 216 bin pedofili vakası tespit edildi

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 10:52
Son Dakika... Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 216 bin pedofili vakası tespit edildi
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