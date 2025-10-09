Son Dakika... Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze’ye yönelik iki yıldır süren saldırıların ardından, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması yürürlüğe girdi.

Anlaşma, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun kademeli olarak Gazze’den çekilmesini öngörüyor.

Arap ve uluslararası diplomatik çevrelerin geniş desteğiyle uygulamaya giren plan, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu “Gazze Barış Çerçevesi”nin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

HAMAS REHİNELERİ GÜVENLİ NOKTALARA TAŞIYOR

Al Arabiya/Al Hadath kaynaklarına göre, Hamas elindeki İsrailli rehineleri güvenli bölgelere nakletmeye başladı.

Arabulucuların, rehinelerin sağlık durumunu yerinde incelediği ve Kızılhaç’la teslim süreci için koordinasyonun başlatıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, rehineler 72 saat içinde serbest bırakılacak, hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri ise aşamalı biçimde İsrail’e teslim edilecek.

Rehinelerin teslimi, arabulucu ülkelerin gözetiminde gerçekleştirilecek.

İSRAİL'DE ATEŞKES SÜRECİ BAŞLADI

İsrail’deki güvenlik kabinesi saat 15.00’te, ardından bakanlar kurulu saat 17.00’de toplanarak anlaşmayı oylayacak.

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kabinede ve hükümette yeterli çoğunluğu bulunuyor.

Ancak koalisyon ortağı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ateşkes kararına “hayır” oyu vereceğini açıkladı; buna karşın hükümetten çekilmeyeceğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail ordusu, anlaşmanın uygulanması için operasyonel hazırlıklara başladığını duyurdu.

Askeri kaynaklar, ordunun “sarı hat” olarak bilinen sınır hattına çekileceğini; bu hattın Han Yunus’tan Beyt Lahya’ya kadar uzanan bölgeleri kapsadığını belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, “Anlaşmanın tüm aşamalarına hazırız; aynı zamanda olası tüm senaryolar için teyakkuz halindeyiz” ifadeleri yer aldı.

2 BİN FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK

Ateşkes anlaşmasının en dikkat çekici unsurlarından biri, yaklaşık 2 bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılması.

Bu tutuklular arasında 250’si müebbet hapis cezası alan, bin 700’ü ise 7 Ekim 2023 sonrasında gözaltına alınan kişiler bulunuyor.

Serbest bırakılacaklar arasında Gazze’den savaş sırasında tutuklanan kadınlar ve gençler de yer alıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Gazze’nin yıkılmış mahallelerinde kutlamalar başladı.

Filistinliler, iki yıl süren saldırıların ardından ilk kez “barış ve nefes alma” umuduna kavuştu.

Tel Aviv’de ise rehin yakınları, “Artık bekleyiş bitiyor” pankartlarıyla sokaklara çıktı.

ARABULUCULARIN ROLÜ

Anlaşma, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan dolaylı görüşmelerde şekillendi.

Sürece Katar, Mısır, Türkiye ve ABD aktif şekilde katıldı. Diplomatik çevreler, bu uzlaşının “Trump planının uygulanabilirliğini test eden ilk sınav” olduğunu belirtiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze’ye yönelik iki yıldır süren saldırıların sona ermesine yönelik varılan anlaşmayı “tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

Sisi, Mısır’da yürütülen günler süren müzakerelerin ardından sağlanan ateşkes anlaşmasının, “sadece savaşın sona ermesini değil, bölge halkları için adalet ve istikrara dayalı yeni bir geleceğin kapısını da araladığını” söyledi.

Sisi, anlaşmayı, “iki yıl süren acı ve yıkımın ardından umut kapısının aralanması” olarak tanımladı ve ülkesinin “kalıcı barış için tüm taraflarla diyalog ve işbirliğine devam edeceğini” vurguladı.