Son Dakika… Gazze müzakereleri başladı

İsrail ile Hamas arasında uzun süredir beklenen ateşkes ve barış müzakereleri, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde başladı. Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan “Barış Planı”nın da ele alınacağı bildirildi. Sürecin sonucu, hem bölge hem de uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

HAMAS HEYETİ MISIR’A ULAŞTI

Hamas’tan yapılan açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin sabah saat 07.00’de Mısır’a ulaştığı duyuruldu. Açıklamada, “Heyetimiz ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Kahire’ye geldi” denildi.

“İSRAİL’İN TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ”

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya kanalına konuşan bir Hamas yetkilisi, görüşmelerin çerçevesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Yetkili, “Ateşkese bağlıyız ve İsrail’in tuzağına düşmeyeceğiz. Katar aracılığıyla İsrail’in kalıcı olarak çekilmesi için Amerikan garantisi aldık” dedi.

İsrail Gazze’yi Vurmaya Devam Ediyor

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’deki operasyonların sürdüğünü belirtti. Adraee, paylaştığı videoda, “98. Tümen kuvvetlerine ait savaş uçakları dün Gazze’de Hamas’a ait olduğu düşünülen ve acil tehdit oluşturan bir noktaya saldırdı” ifadelerini kullandı.

ÖN GÖRÜŞME KAHİRE’DE GERÇEKLEŞTİ

Times of Israel gazetesine konuşan kaynaklara göre, Hamas heyeti resmi görüşmeler öncesinde Kahire’de Mısır ve Katar’dan arabulucularla bir araya geldi. Mısır’daki diplomatik kaynaklar, sürecin birkaç gün içinde sonuçlanmasının beklenmediğini belirterek, “Müzakereler en az birkaç gün, hatta daha uzun sürecek. Ateşkesin uygulanmasından önce tüm detayların netleştirilmesi hedefleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU: PLANIN TÜM MADDELERİ KABUL EDİLMELİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, EuroNews’e verdiği röportajda, “Filistinlilere Tel Aviv’e birkaç kilometre uzaklıkta bir devlet verilmesi barışa katkı sağlamaz. Hamas mevcut planı kısmen değil, tamamen kabul etmek zorunda” diye konuştu.

İSRAİLLİ HEYET ŞARM EL ŞEYH’TE

Tel Aviv’den yola çıkan İsrail müzakere heyetini taşıyan uçak, Türkiye saatiyle 16.00’da Şarm El Şeyh’e iniş yaptı. Mısır basını ise akşam saatlerinde, iki taraf arasında “Gazze Planı” çerçevesinde dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu.