Son dakika: Hollanda Savunma Bakanı istifa etti
Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olduğu eleştirileri nedeniyle görevinden istifa etti.
Hollanda parlamentosunda Bijleveld ve Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında 16 Eylül'de verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle kınanan Bijleveld, bugün yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
Bijleveld yaptığı konuşmada, görevde kalmasının tartışma konusu olduğunu ve bundan sonra işini iyi yapamayacağını belirterek, istifasını Hollanda Kralı'na sunacağını söyledi.
Bijleveld ve Kaag'ın kınama kararına koalisyondaki Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) "Hayır" oyu kullanırken, Hristiyan Birlik Partisi (CU) blok halinde "Evet" oyu vermişti.
İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Hristiyan Demokrat Parti (CDA) üyesi olan Bijleveld, 2017'de Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.
Soru önergesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda Kaag da kınanmış ve oturum sonrası istifa etmişti.
Oylama öncesi konuşan Bijleveld sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.
Öte yandan hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığını, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı olan Tom de Bruijn'ın vekil olarak üstleneceği belirtildi.
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