Son Dakika: İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
Son dakika gelişmesi... İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti.
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