Son Dakika: İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti

Son dakika gelişmesi... İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 19:40
Son Dakika: İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler