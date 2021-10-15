Son dakika... İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı
Son dakika gelişmesi... İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana geldi.
Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.
Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söyledi.
Kanal, milletvekilinin sağlık durumunun belirsiz olduğunu bildirdi.
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