Son dakika: İngiltere'de yeni başbakan Liz Truss seçildi
İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sonuçlandı. İngiltere'de yeni başbakan olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss seçildi.
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