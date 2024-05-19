Son dakika… İran Cumhurbaşkanı’nın helikopterinden bir yolcuyla iletişime geçildi
İran devlet televizyonuna göre İran Kızılayı Arama Kurtarma ekipleri, düşen helikopterin içindeki bir yolcuyla defalarca iletişime geçti. Arama çalışmaları sürüyor.
Düşen helikopterden kimliği belirsiz bir yolcuyla iletişimde olduklarını aktaran yetkililer, Reisi’nin daha bulunamadığını belirtti.
Tasnim Haber Ajansı ile konuşan İran Kızılayı yetkilisi
Muhsin Mahsuri, “düşen helikopterin uçuş ekibiyle defalarca konuştuklarını,
bundan dolayı kaza sonucu helikopterde büyük bir hasar olmamış olabileceğini”
aktardı.
Olay ile ilgili olarak önemli detaylar veren Mansuri: “Öğleden
sonra 13.00 sıralarında bir petrol pompasının açılışını yapmak üzere (bakanlar)
Tebriz'e doğru yola çıktılar. Uçuş ekibi, dışişleri bakanı, Tebriz İmamı ve
Tebriz valisiyle birlikte oradaydılar. Üç helikopter kalkış için havalandı,
fakat kalkıştan yarım saat sonra başkanın helikopteri ile diğer iki helikopter
arasındaki iletişim kesildi.” diye ekledi.
İranlı yetkililer, yoğun sis ve kötü hava şartları
dolayısıyla arama çalışmalarında büyük güçlükle karşı karşıya.
Mansuri, arama çalışmalarıyla ilgili olarak: “Bölgedeki ağır
koşullar nedeniyle çalışmalar biraz yavaş gidiyor, havalar soğuk ve sisli,
bölgeye erişim zorlaştı. Metanetli olunmasını tavsiye ediyorum” diyerek
açıklamasını sonlandırdı.
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