Son dakika… İran Cumhurbaşkanı’nın helikopterinden bir yolcuyla iletişime geçildi

İran devlet televizyonuna göre İran Kızılayı Arama Kurtarma ekipleri, düşen helikopterin içindeki bir yolcuyla defalarca iletişime geçti. Arama çalışmaları sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:54
Son dakika… İran Cumhurbaşkanı’nın helikopterinden bir yolcuyla iletişime geçildi
Abone Ol google-news

Düşen helikopterden kimliği belirsiz bir yolcuyla iletişimde olduklarını aktaran yetkililer, Reisi’nin daha bulunamadığını belirtti.

Tasnim Haber Ajansı ile konuşan İran Kızılayı yetkilisi Muhsin Mahsuri, “düşen helikopterin uçuş ekibiyle defalarca konuştuklarını, bundan dolayı kaza sonucu helikopterde büyük bir hasar olmamış olabileceğini” aktardı.

Olay ile ilgili olarak önemli detaylar veren Mansuri: “Öğleden sonra 13.00 sıralarında bir petrol pompasının açılışını yapmak üzere (bakanlar) Tebriz'e doğru yola çıktılar. Uçuş ekibi, dışişleri bakanı, Tebriz İmamı ve Tebriz valisiyle birlikte oradaydılar. Üç helikopter kalkış için havalandı, fakat kalkıştan yarım saat sonra başkanın helikopteri ile diğer iki helikopter arasındaki iletişim kesildi.” diye ekledi.

İranlı yetkililer, yoğun sis ve kötü hava şartları dolayısıyla arama çalışmalarında büyük güçlükle karşı karşıya. 

Mansuri, arama çalışmalarıyla ilgili olarak: “Bölgedeki ağır koşullar nedeniyle çalışmalar biraz yavaş gidiyor, havalar soğuk ve sisli, bölgeye erişim zorlaştı. Metanetli olunmasını tavsiye ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’

Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’
Ceylan Ertem ‘den samimi açıklamalar: ‘Köyde adam bitince…’

Ceylan Ertem ‘den samimi açıklamalar: ‘Köyde adam bitince…’
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez anlattı... İşte dolardan TL'ye geçişin nedenleri ve sonuçları

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez anlattı... İşte dolardan TL'ye geçişin nedenleri ve sonuçları
Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu!

Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu!
Mahkemeden Terkoğlu’na özel ceza

Mahkemeden Terkoğlu’na özel ceza
Galatasaray’dan sarı-kırmızılı taraftarlara çağrı! ‘Top rakipteyken ıslık’

Galatasaray’dan sarı-kırmızılı taraftarlara çağrı! ‘Top rakipteyken ıslık’
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti: Üstüne mermer masa devrildi

Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti: Üstüne mermer masa devrildi
Son Dakika: Derbisi öncesi futbolcular arasında kavga

Son Dakika: Derbisi öncesi futbolcular arasında kavga