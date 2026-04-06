Son Dakika... İran'dan ABD'nin 'ateşkes' teklifine yanıt: Pakistan üzerinden iletildi

Reuters'in aktardığı habere göre, İran ve ABD’ye bugün yürürlüğe girebilecek bir ateşkes anlaşması sunulmuştu.

Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Pakistan tarafından hazırlanan ve İran ile ABD’ye gece boyunca iletilen bir ateşkes taslağının kapsamlı bir anlaşmayı öngören iki aşamalı bir yaklaşımı kapsadığı kaydedilmiş ve kaynağın "Bugün tüm unsurların üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" dediği aktarılmıştı.

Aynı zamanda haberde ilk mutabakatın, görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik ortamda nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı şeklinde oluşturulacağını sözlerine eklediği belirtilmişti.

İRAN TEKLİFİ REDDETTİ

Bu karşılık olarak İran basını, İran yönetiminin ABD’nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını içeren yanıtını Pakistan’a ilettiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.

İranlı üst düzey yöneticiler, ABD’nin geçici ateşkes konusunu da içeren teklifini iki hafta değerlendirip reddettiklerine dair cevabı, ABD nakliye uçaklarının İsfahan’da vurulması olayının ardından Pakistan aracılığı ile muhataplarına iletti.

İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.

İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.