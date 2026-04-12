Son Dakika... İran'dan Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Savaşırsanız biz de savaşırız'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalibaf "İran'ın iyi niyetini göstermek için çok iyi girişimlerde bulunduk ve bu müzakerelerde ilerleme sağlanmasına yol açtı. Eğer savaşırsanız biz de savaşırız, eğer mantıkla gelirseniz biz de mantıkla cevap veririz" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin, "çok yoğun, ciddi ve zorlu" geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti.

Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını ifade etti.

"Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır" diyen Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi:

"Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

İran medyasında, Pakistan'da yapılan Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 saat süren İslamabad görüşmelerinin ardından "İran Hürmüz sözünü tutmadı" diyerek "Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak" demişti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını öne sürmüştü.