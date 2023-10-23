Son Dakika: İran'da deprem

Son dakika gelişmesi... İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Marand şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:24
Son Dakika: İran'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), iran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Marand şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.05'te gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.

Söz konusu bölgenin deprem Van'ın Başkale ilçesine 77.15 km uzaklıkta gerçekleşti.


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