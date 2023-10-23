Son Dakika: İran'da deprem
Son dakika gelişmesi... İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Marand şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), iran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Marand şehrinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.05'te gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.
Söz konusu bölgenin deprem Van'ın Başkale ilçesine 77.15 km uzaklıkta gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.15 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-10-23
Saat:09:05:11 TSİ
Enlem:38.465 N
Boylam:45.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nwJyaaKHPY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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