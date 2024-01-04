Son dakika... İran'daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi

Son dakika haberi... İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi. İran, olayın intihar saldırısı olduğunu bildirilmişti.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 19:12
Son dakika... İran'daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi
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İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen ve 84 can kaybının yaşandığı, 284 kişinin de  yaralandığı kanlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

İRAN: KESİN OLARAK CANLI BOMBA

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bilgili kaynak, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemelerde ilk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktaran söz konusu kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor" dedi.

Kaynak, ikinci patlamanın da incelendiğini ve onun da intihar saldırısı olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.???????


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