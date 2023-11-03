Son Dakika: İsrail bir kez daha hastaneye saldırdı!

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Şifa Hastanesi'nden yaralı taşıyan ambulanslar da vuruldu.

AA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 18:12
Son Dakika: İsrail bir kez daha hastaneye saldırdı!
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