Eski İsrail Başbakanı'ndan Erdoğan'a tepki: Türkiye için utanç kaynağı

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmasındaki tutumunun, "İsrail ile ilişkilerinin düzeltilmesi çok zaman alacak" olan Türkiye için bir "utanç" olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:25
Eski İsrail Başbakanı'ndan Erdoğan'a tepki: Türkiye için utanç kaynağı
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Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Yunan kamu yayın kuruluşu ERT'ye konuştu.

Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Lapid, "Erdoğan'dan insan hakları konusunda dersler ve yönlendirmeler almayacağız. Masum insanları öldüren bir terör örgütü olan Hamas'ın yanında yer alması Türkiye için bir utanç kaynağıdır ve elbette İsrail ile Türkiye arasında onarılması uzun zaman alacak bir krize neden olmuştur" dedi. 

Lapid, "İran-Türkiye ekseninin", "vekillerle" yakın işbirliği içinde geniş bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve "Orta Doğu'da sadece acı ve yıkıma neden olacak duyguları yönlendirmeye" çalıştığını öne sürdü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın "terör örgütü değil mücahitler grubu" olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.


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