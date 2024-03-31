Son dakika... İsrail Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

srail, Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı. Edinilen bilgiye göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 00:09
Son dakika... İsrail Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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İsrail, Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

GAZZE ŞERİDİ'NE 10 YARDIM TIRI GEÇTİ

İsrail saldırıları ve kuşatması altında şiddetli gıda kıtlığı yaşayan Gazze'ye yardım tırları girdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla ve Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah sınır kapısından gıda kolisi yüklü 10 tırdan oluşan yardım konvoyu Gazze'ye ulaştı.


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